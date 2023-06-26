За її словами, вона невигідна людина для цього проекту.

Романтичне реаліті "Холостячка" приковує увагу глядачів. Шанувальники з нетерпінням чекають нових сезонів, а тому цікавляться у своїх улюблениць, чи будуть вони брати участь у проекті.

Таке питання попалося і блогерці Раміні Есхакзай. В інста-сторіз вона відповіла, що її участь в шоу невигідна. За її словами, зараз їй достатньо півгодини, щоб визначити, чи готова вона далі спілкуватися з людиною. Тому, за її словами, проект закінчився б на другій серії.

"Я не вигідна людина для таких шоу. Раніше, коли у мене були комплекси, нереалізованість, я могла переступати через себе, мовчати, коли мені щось не подобалося. Зараз мені достатньо подивитися на людину, поговорити з нею півгодини і зрозуміти, чи цікаво мені продовжувати спілкування", - написала Есхакзай.

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Вона додала, що не варто забувати про те, що зараз в Україні йде повномасштабна війна, розв'язана Росією.

"Чоловіки воюють. Такі шоу зараз не на часі", - додала блогерка.

Зазначимо, Раміна Есхакзай була учасницею 5 сезону шоу "Холостяк" з футболістом Сергієм Мельником. Однак здобути перемогу дівчині не вдалося.

Особисте життя Раміни

Відомо, що Раміна під час навчання зустрічалася з сином Дмитра Коляденка - Філліпом. Також вона була заручена з українським співаком Віталієм Козловським, але під час планування весілля розірвала заручини. Пізніше Козловський повідомив, що вони не перебували у стосунках, це був лише піар для Раміни.

Останні стосунки Есхакзай були з адвокатом Євгеном Проніним. У квітні 2023 року вони розлучилися.

Раніше стало відомо, хто може замінити Влада Яму в журі "Танців з зірками".

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