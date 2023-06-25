Продюсер проекту назвав головного претендента на цю роль.

Продюсер найбільш танцювального шоу країни "Танці з зірками" Володимир Завадюк розповів, що хотів би запросити в якості судді проекту хореографа і військового Дмитра Дікусара.

В інста-сторіз він висловив надію на те, що проект повернеться в ефір разом з нашою перемогою, оскільки це одне з найулюбленіших його шоу. І додав, що було б круто запросити Дікусара в ролі члена журі.

"Докладу всіх зусиль, тому що це моє улюблене шоу. Сподіваюся, що ми повернемося відразу ж з перемогою. І це будуть переможні "Танці з зірками", з особливими героями", - сказав продюсер.

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Швидше за все, Дікусар може замінити Влада Яму, який з початку повномасштабного російського вторгнення живе в Майамі. Чоловік хоч і публікує кадри війни в рідній Україні і засуджує злочинний режим Кремля, шанувальники досі не можуть пробачити йому від'їзд у такий важкий для нашої країни час. За це Влада Яму неодноразово хейтили.

Повернення Влада Ями - що відомо

Нещодавно хореограф натякнув, що повернувся в Україну. Яма розмістив у Stories селфі, яке лаконічно підписав: "Вдома". На ньому він позував у студії проекту "Твій день".

Але як виявилося, хореограф не з'являвся на знімальному майданчику. Він не приїжджав до студії. У Києві Яму ніхто не бачив.

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