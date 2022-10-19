Дмитро Комаров поспілкувався з шаманами / фото 1 + 1

Український телеведучий Дмитро Комаров в рамках програми "Світ навиворіт"  побував у Пакистані, де в одному з випусків поспілкувався з місцевими шаманами. Вони відповіли на головне питання: чи буде менше воїн в світі?

Після двогодинного ритуалу шаман відповів: "Ні, їх менше не стане. Люди стали як кішки з собаками. У кожного є вороги".

Варто відзначити, що ця експедиція відбулася ще задовго до повномасштабного російського вторгнення, хоча війна на Донбасі тоді вже йшла.

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Шаман провів ритуал / скріншот YouTube

Нагадаємо, після 24 лютого Дмитро Комаров поставив діяльність мандрівника на паузу і активно працює на інформаційному фронті - розповідає і показує жахи, які створюють російські окупанти своїми ракетами на українській землі.

Також телеведучий на своїх сторінках у соцмережах публікує відео та фото звільнених міст Харківщини та інших регіонів. Крім того, Комаров разом з іншими небайдужими українцями працює і у волонтерському напрямку, закуповуючи авто та інші необхідні спорядження для української армії.

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