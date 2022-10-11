Відомий ведучий побував в районі Києва, куди росіяни потрапили ракетами 10 жовтня.

Український телеведучий Дмитро Комаров побував на місці прильоту російських ракет у Києві. Він опублікував відео, на яких чітко видно наслідки бомбардування.

"У всьому, що оточує нас, є правила. Навіть у злочинних угрупованнях є правила і принципи. Війна - не виняток, в ній є правила. Росія їх порушувала. Війна повинна відбуватися на полі бою, в зоні бойових дій. Не впоравшись в чесному бою, Росія винесла війну за поле бою і перенесла в мирні міста. Війна війною, але до чого тут житлові квартали, дитячі майданчики, туристичні об'єкти, парки, офіси, прогулянкові зони? Чому поранені або вбиті ті, хто йшов по вулиці або проїжджав перехрестя в машині? Це найнижчий, нелюдський, найганебніший спосіб ведення бою", - сказав ведучий програми "Світ навиворіт".

Відео дня

Він також зазначив, що країна-агресор не вміє битися на полі бою. І коли вони розуміють, що програють цю війну, починають вбивати мирне населення.

"Ще дивує, що найбільша частина населення Росії стала психічнохворою. Росіяни, питання - чим вам не догодив дитячий майданчик в парку Шевченка? Який там військовий об'єкт знищений? Які "нацисти і найманці" грали в пісочниці, змусивши вашу армію відправити в пісок багатомільйонну високоточну ракету? Так ось, які у мене почуття після того, що побачив за день? Головне - зневага. Я не поважаю вас, росіяни. Я зневажаю ваш уряд і армію. Я зневажаю кожного з вас, хто радіє цій війні", - додав Дмитро Комаров.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія випустила по Україні понад вісім десятків ракет. Вони прилетіли в мирні райони Дніпра, Харкова, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст країни. Українські знаменитості практично відразу відреагували на масований обстріл.

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