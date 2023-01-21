Багато хто після прем'єри шоу почали звинувачувати Алекса в тому, що він створив собі оманливий образ, а також в тому, що він бабій.

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк", а також українська актриса Вікторія Варлей висловила свою думку про головного героя Алекса Топольського. В інтерв'ю УНІАН Віка сказала, що насправді персонаж Топольського на ТБ не сильно відрізняється від того, що є в реальному житті.

"Алекс - людина з доброю душею. Він дуже любить свою маму, друзів. Я думаю, що якби він був поганим, то у нього не було б такого життя і кола спілкування. Що стосується інтиму... Він - хороший хлопець, у якого напевно є дівчата, які хотіли б піти з ним на побачення. Не думаю, що він когось до чогось схиляв", - поділилася Вікторія Варлей.

Сама вона згадала дев'ятий тиждень, коли покидала шоу. Варлей каже, що коли сіла в машину, у неї були двоякі почуття: з одного боку смуток, адже закінчилася ця "казка", а з іншого боку вона хотіла швидше побачитися з друзями.

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Актриса додала, що під час зйомок у неї реально зароджувалися почуття до головного героя, але в умовах рідкісних зустрічей, а також практично цілодобового перебування перед камерами, дуже складно розкритися по-справжньому.

Холостяк-12: чим закінчилася історія кохання

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька після виходу пост-шоу вирішила розповіла публіці реальну причину розставання з Алексом Топольським. Виявилося, саме Катя стала ініціатором розриву. Причиною стало те, що Алекс не дбав про неї і не виявляв такої уваги, як було на проекті перед камерами.

Також УНІАН писав, що Варлей з "Холостяка" припустила, чому у них з Топольським не склалися стосунки.

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