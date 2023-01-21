Дівчина покинула шоу в дев'ятому випуску. Відразу після цього Вікторія звинуватила телеканал СТБ в нечесному монтажі, оскільки багато її емоцій вони не показали, і глядачі не змогли оцінити реальну ситуацію.

Відома українська актриса Вікторія Варлей, яка взяла участь в 12-му сезоні шоу "Холостяк", але не дійшла до фіналу, припустила, чому у неї не склалися стосунки з Алексом Топольським.

Ось що вона сказала в інтерв'ю УНІАН:

"Думаю, що в якийсь момент Алекс і я зрозуміли, що ми не будемо разом. Коли я йшла на дев'ятому тижні, я розуміла, що я вже все. Game over. Розумієте, я сильніша за нього, харизматичніша. Скажімо так: якби він обрав мене, я б на нього тиснула. Тобто, для гармонійних стосунків потрібно, щоб або ви з чоловіком були на одному рівні, або він повинен бути вище".

Варлей додала, що коли покинула проект, їй було сумно через те, що все закінчилося, проте була і радість, адже вона незабаром зможе побачитися зі своїми близькими і друзями. Знаменитість підкреслила, що після вильоту з шоу не сумувала.

"Я була до цього готова, але коли вже сіла в машину, у мене були двоякі відчуття. Мені було, по-перше, дуже сумно, що це скінчилося. На той момент ми жили в дуже класному будинку, було мало дівчат... Тоді ще й випав сніг, було класно... І я зрозуміла, що ця казка для мене закінчилася. Але, по-друге, я була рада, тому що я дуже хотіла додому. Я дуже скучила за своїми друзями", - прокоментувала Вікторія Варлей.

Холостяк-12: цікаве про проект

Романтичне шоу знімали ще до 24 лютого 2022 року. Планувалося, що в ефір воно вийде навесні 2022 року, проте війна внесла свої корективи. Прем'єру кілька разів переносили, і перший епізод нарешті показали в кінці жовтня. Тоді за серце Топольського прийшли боротися 25 дівчат. Вони стрімко покидали проект. Наприклад, у другому ефірі Алекс попрощався відразу з шістьма.

До фіналу дійшли двоє - Саша Мудра і Катя Лозовицька. Топольський зробив вибір на користь Каті, але, як відомо, зараз вони не разом.

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