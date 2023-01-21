Виявилося, головний герой романтичного шоу - не такий прекрасний принц, яким його показали на телеекранах.

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька після виходу пост-шоу вирішила розповісти публіці реальну причину розставання з Алексом Топольським. Виявилося, саме Катя стала ініціатором розриву.

За словами дівчини, вона не відчувала ту турботу і увагу, яка повинна бути в нормальних відносинах. Лозовицька підкреслила, що Алекс зовсім не дбав про неї: не дарував квіти і не проявляв турботу, коли та хворіла.

Ось що ще розповіла переможниця проекту:

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"У наших стосунках з Алексом, на жаль, залицянь вимагав до себе він. Похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення... В моєму розумінні це має місце тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився. Що в наших стосунках не вистачало мені особисто? Я хотіла мати надійне плече поруч, щоб мене цінували, чули і розуміли. Хотіла, щоб про мене дбали, коли захворіла. Хотіла отримати квіти, хоч раз. Хотіла більше часу разом. Хотіла нових спільних емоцій. Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоб цікавився моїм життям і просто пам'ятав, в якому місті на зйомках я перебуваю. Хотіла романтики і пристрасті. Але, напевно, таке для Алекса можливо тільки під прицілом камер".

Лозовицька зізналася, що вона не побачила у стосунках з Топольським тих цінностей, про які він говорив на проекті. Розлучилися вони друзями, без конфліктів і образ один на одного.

"Я вдячна Алексу за цю історію і за цей досвід. Розійшлися в нормальних стосунках з розумінням, що ми не створені один для одного. Ну, це поки він не прочитав цей пост. Я ні про що не шкодую і впевнена, що він знайде дівчину, яка розділить його бачення стосунків і пріоритети. Ну, а я теж обов'язково буду щаслива", - резюмувала Катя.

Нагадаємо, Варлей з "Холостяка" припустила, чому у них з Топольським не склалися стосунки.

Також УНІАН писав, що Саша Мудра з "Холостяка" відреагувала на вибір Топольського у фіналі.

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