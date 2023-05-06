TVORCHI, за прогнозами, можуть потрапити до п'ятірки.

Вже 13 травня у Ліверпулі відбудеться фінал Євробачення-2023. Фанати конкурсу активно обговорюють ймовірних переможців. Також багатьох цікавить, яке місце отримають TVORCHI, які представлятимуть Україну.

На тлі цього букмекери оновили прогнози. Вони пророкують перемогу не Україні. Розповідаємо, хто ж потрапив до п'ятірки за прогнозами букмекерів.

Так, букмекерська контора Smarkets стверджує, що перше місце може отримати Швеція. Друге місце може отримати Фінляндія, третє - Франція. На четвертому місці може опинитися Україна, а на п'ятому - Норвегія.

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Наприкінці квітня букмекери пророкували Україні третє місце, проте нині TVORCHI "посунули" з трійки. Втім, прогнози можуть змінюватися, а результати фіналу можуть бути зовсім іншими.

Євробачення-2023 - що відомо

Пісенний конкурс відбудеться у Ліверпулі. Перший півфінал заплановано на 9 травня, а другий - на 11 травня. Фінал відбудеться 13 травня. Гурт TVORCHI, який представляє Україну, буде виступати вже у фіналі, за правилами конкурсу країна-переможниця минулого року "перестрибує" півфінали.

У Великій Британії вже встановили українську інсталяцію до Євробачення. Окрім цього стало відомо, які культурні заходи від України відбудуться у Ліверпулі.

Також УНІАН вже повідомляв, що TVORCHI прибули в Ліверпуль та провели репетицію. Вони показали свої костюми та поділилися першими емоціями від конкурсу.

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