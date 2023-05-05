Гурт TVORCHI, який цього року буде представляти Україну на Євробаченні, приїхав до Ліверпуля. Артисти вже провели першу репетицію. Також вони представили свої образи для виступу.
"Наша перша репетиція - done! Покажемо Європі наші сталеві серця", - написали музиканти в Instagram.
На перших кадрах з репетиції, які показали TVORCHI, можна помітити, що артисти трохи змінили свої образи. Незмінними залишилися окуляри Джеффрі Кенні.
Андрій Гуцуляк буде виступати у плащі кольору металік. Артисти частково залишили стилістику минулих образів. На їхньому одязі будуть величезні серця з каменів.
На відео з репетиції, яке з'явилося на TikTok-сторінці Євробачення, можна також помітити, що з номера зникли протигази, у яких танцювала команда групи.
Відео з репетиції TVORCHI на Євробаченні
Реакція коментаторів
Фанати бажають музикантам перемоги на конкурсі. Втім, деякі коментатори обурилися тим, що TVORCHI змінили номер та костюми. Користувачі мережі пишуть:
- "Сподіваюсь робота камер не підведе і це буде потужно! І ви вкладетесь в цей виступ на всі 100%, а бажано більше! Очікую на нереальну енергетику"
- "Я дивлюся всі можливі відео в TikTok Євробачення та інтерв‘ю з вами, чому так мало акцентів на те, що в нас війна? Ще й з номера протигази забрали, тобто акцент з ядерної війни переноситься на щось інше? Як так можна? Ви маєте скрізь кричати про війну!"
- "Без протигазів? Чому?"
TVORCHI на Євробаченні - що відомо
17 грудня гурт TVORCHI переміг у Нацвідборі на Євробаченні з піснею Heart of Steel. Музичний колектив складається з саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Вони заснували гурт у 2018 році, в Тернополі.
Відомо, що артисти виступатимуть у фіналі Євробачення під номером 19. Нещодавно TVORCHI презентували оновлену версію пісні Heart of Steel. Також відомо, що виступ артистів на Євробаченні буде коштувати 3 мільйони гривень.