Артисти показали, у яких костюмах будуть виступати.

Гурт TVORCHI, який цього року буде представляти Україну на Євробаченні, приїхав до Ліверпуля. Артисти вже провели першу репетицію. Також вони представили свої образи для виступу.

"Наша перша репетиція - done! Покажемо Європі наші сталеві серця", - написали музиканти в Instagram.

На перших кадрах з репетиції, які показали TVORCHI, можна помітити, що артисти трохи змінили свої образи. Незмінними залишилися окуляри Джеффрі Кенні.

Відео дня

Андрій Гуцуляк буде виступати у плащі кольору металік. Артисти частково залишили стилістику минулих образів. На їхньому одязі будуть величезні серця з каменів.

На відео з репетиції, яке з'явилося на TikTok-сторінці Євробачення, можна також помітити, що з номера зникли протигази, у яких танцювала команда групи.

Відео з репетиції TVORCHI на Євробаченні

Реакція коментаторів

Фанати бажають музикантам перемоги на конкурсі. Втім, деякі коментатори обурилися тим, що TVORCHI змінили номер та костюми. Користувачі мережі пишуть:

"Сподіваюсь робота камер не підведе і це буде потужно! І ви вкладетесь в цей виступ на всі 100%, а бажано більше! Очікую на нереальну енергетику"

"Я дивлюся всі можливі відео в TikTok Євробачення та інтерв‘ю з вами, чому так мало акцентів на те, що в нас війна? Ще й з номера протигази забрали, тобто акцент з ядерної війни переноситься на щось інше? Як так можна? Ви маєте скрізь кричати про війну!"

"Без протигазів? Чому?"

TVORCHI на Євробаченні - що відомо

17 грудня гурт TVORCHI переміг у Нацвідборі на Євробаченні з піснею Heart of Steel. Музичний колектив складається з саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Вони заснували гурт у 2018 році, в Тернополі.

Відомо, що артисти виступатимуть у фіналі Євробачення під номером 19. Нещодавно TVORCHI презентували оновлену версію пісні Heart of Steel. Також відомо, що виступ артистів на Євробаченні буде коштувати 3 мільйони гривень.

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