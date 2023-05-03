Зокрема, Україна має намір показати, що підтримка нашої держави - це правильна сторона історії.

В рамках міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023, який відбудеться у Ліверпулі з 9 по 11 травня, від імені України буде проведено багато різноманітних заходів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали учасники брифінгу на тему: "Культурні заходи України в рамках пісенного конкурсу Євробачення".

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розповіла, що українські дипломати відстоюють принципову позицію, аби у світі відчували Україну так, як її відчувають безпосередньо українці, оскільки через російське повномасштабне вторгнення пісенний конкурс Євробачення-2023 не можна провести на території України.

"Motto (гасло) цього конкурсу: United by music (Об'єднані музикою). Ми це відчуваємо на всіх рівнях організації", - сказала Джапарова.

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Заступниця міністра зазначила, що Велика Британія виділила 3 мільйони фунтів стерлінгів для того, аби у Ліверпулі можна було реалізувати українські проєкти. Відомо, що британська сторона надає українцям безкоштовно 3 тисячі квитків в рамках промоційних заходів, присвячених проведенню українського Євробачення в Ліверпулі.

"Для того, щоб Україну бачили, про Україну дізнались. При чому не просто крізь свято... Але в тому числі про ті виклики, які є сьогодні", - сказала Джапарова.

Також вона зазначила, що в Ліверпулі у період 3-14 травня діятиме "Український Бульвар" під назвою Discover Ukraine (Відкрий Україну). На цьому бульварі будуть локації, присвячені українській кухні та моді. Відвідувачі зможуть придбати мерч, який символізує Україну. Окрім цього, український шеф-кухар Євген Клопотенко як амбасадор готуватиме "прекрасний борщ з копченими грушами" та кримськотатарські чебуреки.

"Ми намагатимемось розказати і показати смачну Україну через кулінарні традиції різних регіонів України", - сказала Джапарова.

Вона підкреслила, що Український інститут, який налагоджує міжнародні культурні зв’язки між людьми та інституціями, готує 24 українські проєкти, 19 з яких будуть реалізовані у співпраці з британськими організаціями і митцями.

"Але піком такої промоції буде концерт Джамали QIRIM", - наголосила Джапарова.

Своєю чергою, співачка Джамала, яка є переможницею Євробачення-2016, сказала, що через музику хоче показати історію Криму. Вона розпочала роботу над новим альбомом, до нього увійдуть 14 старовинних кримськотатарських пісень, яким понад 100 років. Співачка зазначила, що вперше представить новий альбом на концерті в Києві 5 травня, а потім - в Ліверпулі 11 травня, разом з симфонічним оркестром BBC.

"Що саме я хочу сказати своїм альбомом? А сказати я хочу, що історія продовжується. Ви можете забрати наші території. Ви можете саджати наших людей кожен день у тюрми. Але через ці пісні ми будемо оживати знову і знову. І те, що Крим - це Україна, немає ніякого сумніву", - наголосила Джамала та додала, що вже з 6 травня щодня братиме участь у подіях, присвячених Україні.

При цьому, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова додала, що Україна на Євробаченні-2023 хоче розповісти, за що бореться і чому це робить. І це буде позиція, яка покаже нашу позицію.

"Це позиція не прохачів. А позиція того, що ми боремось, а усі, хто з нами - на правильній стороні історії", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше співачка Джамала зі сльозами закликала думати про повернення Криму не заради "чебуреків і моря".

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