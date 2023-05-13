Співачка познайомилася зі світовими зірками.

Співачка Джамала, яка цього року виступить на сцені Євробачення разом з іншими українськими артистами, запрошеними на конкурс, показала репетицію гранд-фіналу. Вже сьогодні, 13 травня, стане відомо, хто переможе та отримає головний приз - кришталевий мікрофон.

На своїй сторінці в Instagram Джамала розмістила декілька фото з Євробачення. Вона позувала з Андрієм Данилком та його "сценічною мамою" Інною Білоконь.

Окрім цього, Джамала познайомилася з британським співаком Семом Райдером. Минулого року він зайняв на Євробаченні друге місце.

Відео дня

Співачка вже провела репетицію свого виступу. На фото можна розгледіти наряд Джамали. Ймовірно, у ньому вона вийде на сцену під час гранд-фіналу.

Окрім цього, зірка познайомилася з одним з ведучих Євробачення - коміком Гремом Нортоном. Він вже багато років є ведучим власного проекту The Graham Norton Show.

"Фінал Євробачення вже за лічені миті. Чекаєте? Зустрітись з кимось – це щось поза межами реальності тут. Але немає нічого неможливого. Далі буде", - прокоментувала Джамала підготовку до конкурсу.

Фінал Євробачення - що відомо

Нагадаємо, Гранд-фінал відбудеться 13 травня. Раніше вже повідомлялося, де і як дивитися Євробачення. Трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Також вже відомо, яким буде порядок виступів учасників Євробачення у фіналі. Україна виступить під номером 19. Після другого півфіналу мережа "вибухнула" жартами про конкурс, усі найсмішніші меми та відео про Євробачення вже зібрав УНІАН.

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