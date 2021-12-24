У новорічному шоу буде багато зірок та музичних сюрпризів.

У новорічну ніч, 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра новорічного "Вечірнього кварталу".

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, на які сюрпризи очікувати в новорічну ніч від шоу.

Читайте такожТіна Кароль феєрично повернулась на шоу "Голос країни" (фото, відео)За її словами, до "Кварталу" завітав Ілля Лагутенко та гурт "Мумій Тролль". Окрім того, у новорічному випуску будуть музичні сюрпризи від MOZGI, "Антитіла", DOROFEEVA, Олі Полякової, Олега Винника, MONATIK, Тіни Кароль, Софії Ротару та Івана Дорна. Також до номерів приєднається запрошений актор, народний артист України Станіслав Боклан.

На концерті також був присутнім президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, яких залучили до участі під час одного з номерів.

"Володимир трохи підіграв нам у номері, про який він навіть не знав. Драматургія була у тому, щоб він робив те, що йому кажуть. Не буду спойлерити", - зазначила Кравець.

Особливим подарунком для українців стане виступ новоствореного "Квартал бенд".

Раніше актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про дружбу і стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Вона жартує, що тепер її колишній колега "знайшов нормальну роботу", тому вони стали рідше спілкуватися.

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