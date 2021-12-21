Олена Кравець зізнається, що зараз вона стала бачитися з ним куди рідше.

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про дружбу і стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Вона жартує, що тепер її колишній колега "знайшов нормальну роботу", тому вони стали рідше спілкуватися.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Кравець також зазначила, що іноді вона пише Зеленському, але намагається сильно його не турбувати.

"Вова знайшов нормальну роботу", - гумористка зі сміхом назвала причину нечастого спілкування з Зеленським.

За словами Кравець, президент і його сім'я - друзі для неї. Але з 2019 року, після перемоги Зеленського на виборах, зірка "Кварталу" майже не бачиться з колишнім колегою.

Сама Кравець, як відомо, є хресної дружини президента, Олени Зеленської. А чоловік гумористки хрестив дітей президента. Однак між сім'ями немає так званих "кумівських" відносин. За словами Кравець, вони не дотримуються всіх традицій.

Зірка "Кварталу" зізнається, що вона не перейменовувала Зеленського у своєму телефоні. Вона знає, що може іноді йому написати. Але, за словами Кравець, вона "береже його мозок".

Гумористка зазначила, що вона не стежить за політикою. Більше її хвилює вигляд Зеленського. Вона намагається помічати зміни в зовнішності президента і вказала, що зараз у президента "погладшала шкіра".

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