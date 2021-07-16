ЗМІ назвали можливою новою обраницею музиканта Мусієнко, з якою він їздив у гастрольний тур з новим проектом "Оранжерея".

23-річній молодій артистці Віталіні Мусієнко приписують роман із солістом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Які насправді стосунки у дівчини зі співаком, вона розповіла в інтерв'ю "Обозревателю".

Читайте такожВакарчук вперше відреагував на чутки про роман з 23-річною співачкою"Мені навіть не хотілося коментувати чутки про роман зі Святославом, тому що будь-які мої коментарі з цього приводу будуть розцінюватися як факт того, що всі ці плітки я сприймаю серйозно... Зі Святославом у нас дуже плідні, тільки творчі стосунки", - заявила Мусієнко.

Також артистка запевнила, що вона не спілкується з Вакарчуком на тему розлучення з дружиною.

"Ми зі Святославом не спілкуємося на такі теми. Навіть якби і спілкувалися, ніхто б не дізнався про це. У нас дружні стосунки. Я знаю, що він доросла людина і що він приймає рішення, який для нього правильні. Я його підтримую в цьому", - наголосила Віталіна.

Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною: що відомо

Український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом пара була понад 20 років. Про це артист повідомив у Facebook.

"Сталося так, що після понад 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою", - зазначив Вакарчук.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була вже заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав "не здався без бою" і завоював серце дівчини.

За інформацією ЗМІ, закохані прожили в цивільному шлюбі 15 років і тільки у 2015-му офіційно стали чоловіком і дружиною.

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Автор: Ольга Робейко