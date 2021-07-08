Новою обраницею артиста могла стати Віталіна Мусієнко.

Український артист Святослав Вакарчук відправився в тур з екс-учасницею шоу "Голос країни", 23-річною Віталіною Мусієнко.

Про це йдеться в програмі "Викриття".

Так, вони багато часу проводять разом, тому в ЗМІ просочилася інформація про їх можливий роман. За словами інсайдерів, пару навіть "застукали" під час поцілунків і обіймів. При цьому ні Святослав, ні Віталіна поки ніяк не прокоментували ці чутки.

Нагадаємо, місяць тому Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою.

"Після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися", - написав тоді лідер групи "Океан Ельзи" в Instagram.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич