Артист не встиг розлучитися з дружиною, як його вже "застукали" з новою ймовірною коханою.

Український артист, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нещодавно заявив про розлучення зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив разом понад 20 років. І вже зараз з'явилася інформація про те, що у нього новий роман.

За даними Telegram-каналу "Культурна пральня", Вакарчука помітили у Львові з жінкою, якій на вигляд приблизно 40 років. Також повідомляється, що близьке оточення артиста запевняє, що саме ця жінка стала причиною розпаду шлюбу.

Крім того, інсайдери говорять про те, що Святослав зараз відчуває себе щасливим, а ось Лялі Фонарьовій, здається, зовсім не до веселощів.

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Автор: Діана Могилєвич