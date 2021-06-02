Актор розлучився з Моллі Гурвіц.

Популярний актор Меттью Перрі вирішив розлучитися зі своєю 29-річною нареченою Моллі Гурвіц.

Про це повідомляє People.

З якої причини пара порвала після трьох років відносин і заручин - невідомо. При цьому Меттью побажав Гурвіц всього найкращого.

"Іноді трапляється, що щось просто не виходить. Саме це і сталося. Я бажаю Моллі всього найкращого", - заявив Перрі.

Відзначимо, пара почала зустрічатися в 2018 році. На початку їхніх стосунків Перрі говорив, що Моллі - це найкраща жінка в його житті. Також вони минулого року оголосили про заручини, але до весілля справа так і не дійшла. До слова, актор ще жодного разу не був офіційно одружений, а про його романи відомо небагато.

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Автор: Діана Могилєвич