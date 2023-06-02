Актор не повірив, що 29-річна обраниця вагітна саме від нього.

Голлівудський актор Аль Пачіно, який незабаром стане батьком, засумнівався в чесності своєї дівчини Нур Альфаллах. Він вимагав, щоб вагітна обраниця зробила тест ДНК.

У актора були проблеми зі здоров'ям, через що він вирішив, що більше не зможе стати батьком. За даними видання TMZ, Пачіно був "шокований", коли дізнався про вагітність молодої пасії.

Ще одним приводом для сумнівів актора стало те, що дівчина не одразу сказала йому про поповнення. Альфаллах, як повідомляли ЗМІ, вже перебуває на восьмому місяці вагітності. Але вона порадувала Пачіно лише два місяці тому. До цього він навіть не підозрював, що його обраниця чекає на дитину.

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Через це він зажадав, щоб дівчина довела свою чесність. Альфаллах довелося зробити ДНК-тест. Повідомляється, що результати розвіяли сумніви Пачіно. Дитина усе ж від нього.

Відносини Аль Пачіно - що відомо про його дівчину

У квітні 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що актор закрутив роман з молоденькою дівчиною. Незабаром стало відомо, що пасії Аль Пачіно на момент їхнього знайомства було 28 років. Дівчину називають "мисливицею" за літніми зірками.

Вона крутила романи з Міком Джаггером, 60-річним мільярдером. Більш того, їй приписували інтрижку з 91-річний Клінтом Іствудом. Нещодавно ж стало відомо, що Аль Пачіно стане батьком в четвертий раз. Для його обраниці це буде перша дитина.

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