На думку актриси, для цього потрібно чимало часу.

Відома українська актриса Ада Роговцева розповіла, чи зможуть українці колись пробачити росіянам. Вона вважає, що спочатку представники країни-агресорки мають пройти через декілька етапів.

"Звичайно. Ми ж, українці. Це можливо тільки через кілька поколінь, з вихованням, каяттям росіян і розплатою. Всі вони мають пройти ці етапи. Раніше Україна не пробачала, а терпіла", - визнала Роговцева в інтерв'ю Олексію Суханову.

Актриса розповіла, що нещодавно їй подарували велику книгу про історію України та покоління шістдесятників. Роговцева визнає, що не може відірватися від читання, бо це допомагає їй скласти "мозаїку" з українських проявів, такі як ненависть, розуміння та пробачення.

"Як нація, на превеликий жаль, ми ж тільки починаємо все усвідомлювати. Наприклад, мені стільки років, а я тільки починаю усвідомлювати по-справжньому, що я українка. Тому що я була під радянською владою, під впливом, під дурістю якихось вже сучасних наших течій. Комусь одному повірила. А я ж не одна така, і тим більше, що я все-таки думаюча, але я попала", - зазначила актриса.

Нагадаємо, раніше Роговцева з ненавистю висловилася про росіян та зазначила, що їх потрібно знищувати.

Вас також можуть зацікавити новини: