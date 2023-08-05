Актриса вважає, що українці мають не забувати про злочини окупантів.

Відома українська актриса Ада Роговцева, яка засуджує путінський режим та криваву війну, з ненавистю висловилася про росіян. Зірка вважає представників країни-агресорки нелюдями.

"Я ніби повна склянка, переповнена ненавистю. Я ненавиджу!.. Що вони роблять тут? Що ж ви робите, за яким правом? Ви нелюди! А якщо ви нелюди, я вас ненавиджу!" - заявила Роговцева в інтерв'ю Олексію Суханову.

Актриса пригадала, як їй було боляче, коли вона дізналася про загибель Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі"). За словами Роговцевої, росіяни вбивають найкращих українців, тому вона вважає, що усіх окупантів потрібно знищити.

"Я вила, ніби вовчиця, коли помер мій син, мене не могли зупинити. А зараз я так вила, коли Діма "Да Вінчі" (загинув на фронті - УНІАН). Я стала вити, як вовчиця, бо вбивають таких людей, таких майбутніх державних діячів, які б зробили цю Україну зовсім інакшою. Вони вміли це робити з 18 років, і ці роки досвіду страшного, кривавого... Їхнє вміння стримати, вдержати, зберегти життя своїх підлеглих... Я б знищувала (росіян - УНІАН), знищувала і знищувала. Пробач мені, Господи, але це так", - розповіла актриса.

Також Роговцева поділилася думками щодо майбутнього. Вона вважає, що українці можуть пробачити росіянам. Втім, для цього має пройти чимало років.

"Для цього має пройти кілька поколінь і таке виховання, таке каяття!" - пояснила Роговцева.

Що Ада Роговцева говорить про війну

Актриса має чітку позицію, вона проти війни та російської агресії. Роговцева їздить до військових та підтримує захисників нашої країни ще з 2014 року. Зірці 86 років, проте вона не думає про пенсію. Актриса і досі виступає на сцені.

УНІАН повідомляв, що під час однієї з вистав Роговцева побачила серед глядачів морпіха Михайла Діанова. Військового, якого окупанти тримали у полоні, вона обіймала зі сльозами на очах. Актриса говорить, що молиться та мріє про мить, коли зможе обійняти усіх захисників України, які нині знаходяться у неволі.

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