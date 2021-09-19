Обранцем співачки став футбольний агент.

Британська співачка Адель оприлюднила у своєму інста-блозі фотографію зі своїм бойфрендом, футбольним агентом Річем Полом.

На знімку вона постала в розкішній чорній сукні з пишними рукавами кольору айворі. Доповнила вона образ масивними сережками з перлами і яскравим макіяжем з акцентом на очі. А її коханий позував у чорному костюмі і білій сорочці.

За кілька годин фото набрало понад три мільйонів лайків. Шанувальники залишили захоплені коментарі: "Розкішні", "Вау, як це несподівано", "Красива пара", "Тепер я бачу, що ти щаслива", "Аж очі світяться".

Адель - британська співачка, лауреат 15 премій Греммі (з 18 номінацій) і перший музикант, який зумів виграти в номінаціях "Альбом року", "Запис року" і "Пісня року" двічі. Пісня "Skyfall" в її виконанні отримала премії "Оскар" і "Золотий глобус".

У 2011 і 2012 роках видання Billboard назвало Адель артистом року; в 2012 році вона була включена в п'ятірку 100 найвеличніших жінок в музичній індустрії за версією VH1; в 2012 і 2016 роки журнал Time називав її однією з найвпливовіших жінок у світі. З обсягом продажів більш ніж в 100 мільйонів альбомів Адель є однією з найбільш продаваних артистів у світі.

У 2017 році посіла третє місце в списку журналу Forbes "30 найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу молодше 30 років".

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Автор: Діана Могилєвич