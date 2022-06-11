Крім того, співак спростував звинувачення у зборах коштів для ЗСУ.

Популярний російський співак Леонід Агутін, який одним з перших висловив підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, спростував чутки про свій від'їзд із Росії.

Як повідомляє Telegram-канал "Звездач", за словами співака, вся його діяльність зосереджена в Росії, тому Агутін закликав не вірити жодним чуткам та пліткам.

"Ми з дружиною (Анжеліка Варум - УНІАН) живемо та працюємо в Росії. Прошу вас, не будьте наївними, не піддавайтеся істериці, не довіряйте інформації з ненадійних джерел, анонімних Telegram-каналів та сусідів з інтернету", – заявив Агутін.

Крім того, в Росії співака стали звинувачувати у зборах коштів для ЗСУ. На своїй сторінці в Instagram Агутін написав, що жодного відношення до допомоги української армії ні він, ні його дружина не мають.

"Ми ніколи не брали участь у збиранні грошей для ЗСУ. Хтось перший ляпнув для червоного слівця і багато хто із задоволенням підхопив. На моїх сторінках у соцмережах ми давно це спростували з фактами та доказами", – написав Агутін у відкритому листі до голови соціалістичної політичної партії "Справедлива Росія".

Зазначимо, за інформацією деяких джерел, Агутін та Варум збиралися виїхати до США, де вже тривалий час живе їхня дочка.

Нещодавно стало відомо, що Агутін дасть концерт в Криму, який Росія окупувала ще в 2014 році. Його виступ в готелі "Mriya Resort & SPA" заплановано на 14 серпня 2022 року. Втім, і його дружина Анжеліка Варум неодноразово засуджувала війну в Україні. З 2014 року вона відмовилася від гастролей в Криму, оскільки боїться заборони на в'їзд в Україну.

Раніше Агутін засудив війну в Україні. На концерті в Москві він закликав зупинити кровопролиття у нашій країні і зірвав оплески.

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