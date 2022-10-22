Галина Гатчинс була застрелена на зйомках з реквізитної зброї рік тому.

21 жовтня виповнюється рік з того трагічного дня, коли відомий актор і режисер Алек Болдуін в ході зйомок фільму "Іржа" застрелив оператора українського походження Галину Гатчінс. За офіційною версією слідства, вбивство сталося з необережності.

Нещодавно Болдуін уклав угоду з сім'єю покійної Гатчинс. Відомо, що її вдівець виступить виконавчим продюсером "Іржі", зйомки якої незабаром продовжаться.

Відео дня

Зараз Алек опублікував фото загиблої Галини в своєму Instagram-блозі і написав: "Рік тому в цей день..."

Реакція соцмереж

Деякі підписники підтримали Болдуіна, а деякі назвали це проявом цинізму. Ось що написали коментатори:

Ти публікуєш те, за що тобі має бути соромно! Ти бездушний!

Рік тому ти її вбив... Як "хоробро" публікувати це

Це твоя вина, а не випадковість. Ти повинен за це відповісти

Дуже недоречний пост

Нещасний випадок з Гатчинс: подробиці

21 жовтня 2021 року Алек Болдуін вистрілив у 42-річну операторку Галину Гатчинс. Відомо, що зброя, яка використовувалася для реквізиту, виявилася зарядженою. Жінку не змогли врятувати.

У лютому цього року сім'я покійної Українки подала позов до суду, але нещодавно стало відомо, що позивач і відповідач досягли угоди по цій справі.

"Зйомки стрічки "Іржа", виконавчим продюсером якої я тепер буду, відновляться за участю всіх основних гравців в січні 2023-го. Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або покладанні на когось (продюсерів або містера Болдуіна) провини. Всі ми вважаємо, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком", - цитує видання CNN слова вдівця Метью Гатчинса.

Нагадаємо, після вбивства Галини Гатчинс знімальна група Rust зробила заяву у відповідь на звинувачення.

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