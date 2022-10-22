21 жовтня виповнюється рік з того трагічного дня, коли відомий актор і режисер Алек Болдуін в ході зйомок фільму "Іржа" застрелив оператора українського походження Галину Гатчінс. За офіційною версією слідства, вбивство сталося з необережності.
Нещодавно Болдуін уклав угоду з сім'єю покійної Гатчинс. Відомо, що її вдівець виступить виконавчим продюсером "Іржі", зйомки якої незабаром продовжаться.
Зараз Алек опублікував фото загиблої Галини в своєму Instagram-блозі і написав: "Рік тому в цей день..."
Реакція соцмереж
Деякі підписники підтримали Болдуіна, а деякі назвали це проявом цинізму. Ось що написали коментатори:
- Ти публікуєш те, за що тобі має бути соромно! Ти бездушний!
- Рік тому ти її вбив... Як "хоробро" публікувати це
- Це твоя вина, а не випадковість. Ти повинен за це відповісти
- Дуже недоречний пост
Нещасний випадок з Гатчинс: подробиці
21 жовтня 2021 року Алек Болдуін вистрілив у 42-річну операторку Галину Гатчинс. Відомо, що зброя, яка використовувалася для реквізиту, виявилася зарядженою. Жінку не змогли врятувати.
У лютому цього року сім'я покійної Українки подала позов до суду, але нещодавно стало відомо, що позивач і відповідач досягли угоди по цій справі.
"Зйомки стрічки "Іржа", виконавчим продюсером якої я тепер буду, відновляться за участю всіх основних гравців в січні 2023-го. Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або покладанні на когось (продюсерів або містера Болдуіна) провини. Всі ми вважаємо, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком", - цитує видання CNN слова вдівця Метью Гатчинса.
Нагадаємо, після вбивства Галини Гатчинс знімальна група Rust зробила заяву у відповідь на звинувачення.