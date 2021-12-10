Знімальна група відповіла на звинувачення, які лунають в медіа.

Команда, що працювала над фільмом Rust, де під час зйомок було вбито операторку Галина Гатчінс, засуджує публікації в ЗМІ, де їхню роботу описують як "безладну, небезпечну та експлуататорську".

Спільну заяву опублікував у своєму Instagram-акаунті режисер Алек Болдвін.

На переконання підписантів, трагедія, що сталася під час зйомок стрічки, висвітлюється неадекватно.

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Вони запевняють, що Rust був професійною постановкою, але визнають, що склад, що працював над стрічкою, не був ідеальним.

Також підписанти наголошують, що мали гарні умови праці: очікувані 12 годин роботи, справедливу зарплату, вчасні виплати, надане житло тощо.

Підписанти акцентують, що висвітлення роботи на майданчику як хаотичної, небезпечної та такої, де є місце експлуатації, є хибним.

"Це відволікає від найважливішого: пам’яті Галини Гатчінс та необхідності пошуку сучасних альтернатив застарілим індустріальним вогнепальною зброєю та методам безпеки", — переконана знімальна група.

Вони зауважують, що ще до трагедії кілька осіб припинили роботу над стрічкою. Утім інші лишаються і досі і готові працювати.

"Переважна більшість з нас залишилася, ніколи не відчуваючи потреби протестувати або піти. Ми отримали задоволення від свого робочого місця", — зазначили підписанти.

Знімальна група також просить утримуватися від припущень щодо них, допоки триває слідство, і дякує за співчуття і підтримку

"Будь ласка, не дозволяйте кільком незадоволеним працівникам впливати на ваше уявлення про решту з нас. ... Ми працювали на найвищому рівні в галузі, і ми можемо і будемо розраховувати, що будемо робити це знову. А поки ми підтримуємо один одного та співпрацюємо зі слідчими", — закликала команда.

Алек Болдвін застрелив на зйомках українку: що відомо

21 жовтня американський актор Алек Болдвін на зйомках фільму поранив двох людей, одна людина померла. Болдвін не знав, що у зброї були бойові патрони.

Виявилося, що актор застрелив операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. Повітрям її доставили в лікарню в Албукеркі, де жінка померла. Повідомлялося, що знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. Місце трагедії показали з висоти на відео.

Згодом Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок під час зйомок фільму.

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Автор: Анастасія Печенюк