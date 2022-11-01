Аліна Гросу і Роман Полянський / фото instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу, яка минулого року повідомила про стосунки з російським актором Романом Полянським, зараз не коментує своє особисте життя. А оскільки Роман перестав з'являтися в її Instagram-блозі, публіка почала говорити про їхній розрив. 

Ще одним підтвердженням тому, що Гросу і Полянський більше не разом стало те, що чоловіка помітили на заході в Москві. Йдеться про презентацію фільму пропутінського режисера Валерія Фокіна, яка відбулася 30 жовтня. РосЗМІ публікують фотографії із зустрічі, на яких зображений Роман Полянський.

Роман Полянський у Москві 30 жовтня 2022 року / фото - news.ru

Сама Аліна Гросу цю ситуацію ще ніяк не коментувала, проте неодноразово натякала на свою самотність. Наприклад, нещодавно вона перенесла операцію. У блозі зірка повідомила, що їй довелося самій варити собі компот, адже більше нікому.

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Крім того, Слава Дьомін натякнув, що Аліна Гросу розлучилася з бойфрендом-росіянином.

"Сторінка Полянського в Instagram закрита, Аліна нічого з ним не викладає. Від інтерв'ю вона відмовляється. Деякі шанувальники впевнені, що вони з Романом розлучилися. Чекаємо на офіційну інформацію", - сказав Дьомін.

Також УНІАН писав, що Аліна Гросу після паузи у творчості довела до сліз емоційним кліпом.

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