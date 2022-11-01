Роман Полянський давно не з'являється в Instagram-stories Аліни, через що серед фанатів пішли чутки про розлучення пари.

Співачка Аліна Гросу, яка минулого року повідомила про стосунки з російським актором Романом Полянським, зараз не коментує своє особисте життя. А оскільки Роман перестав з'являтися в її Instagram-блозі, публіка почала говорити про їхній розрив.

Ще одним підтвердженням тому, що Гросу і Полянський більше не разом стало те, що чоловіка помітили на заході в Москві. Йдеться про презентацію фільму пропутінського режисера Валерія Фокіна, яка відбулася 30 жовтня. РосЗМІ публікують фотографії із зустрічі, на яких зображений Роман Полянський.

Сама Аліна Гросу цю ситуацію ще ніяк не коментувала, проте неодноразово натякала на свою самотність. Наприклад, нещодавно вона перенесла операцію. У блозі зірка повідомила, що їй довелося самій варити собі компот, адже більше нікому.

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Крім того, Слава Дьомін натякнув, що Аліна Гросу розлучилася з бойфрендом-росіянином.

"Сторінка Полянського в Instagram закрита, Аліна нічого з ним не викладає. Від інтерв'ю вона відмовляється. Деякі шанувальники впевнені, що вони з Романом розлучилися. Чекаємо на офіційну інформацію", - сказав Дьомін.

Також УНІАН писав, що Аліна Гросу після паузи у творчості довела до сліз емоційним кліпом.

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