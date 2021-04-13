Алісса Мілано випустила книгу про екологічність.

Відома актриса, яка зіграла одну з головних ролей в іменитому серіалі "Всі жінки відьми" Алісса Мілано випустила дитячу книгу.

"Чи зможе надія врятувати планету? У моїй новій дитячій книзі "Надія № 4: ставай екологічніше", Надія сповнена рішучості внести зміни в свою спільноту, які позитивно змінять світ", - написала в Instagram актриса.

Хто така Алісса Мілано:

У віці одинадцяти років їй дістається перша роль - це Саманта Мічеллі в ситкомі "Хто тут бос?"

Знімалася з Арнольдом Шварценеггером у фільмі "Коммандо"

Потім Мілано втрачає образ "хорошої дівчинки" і з'являється в декількох фільмах, що потрапляють під категорію 18+: "Обійми вампіра", "Визнання студентки", "Смертні гріхи" і "Отруйний плющ 2: Лілі"

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Автор: Діана Могилєвич