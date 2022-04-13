На війні загинув кум Alyona Alyona.

Українська реперка Alyona Alyona повідомила трагічну звістку. На війні загинув її кум. При цьому співачка не розкрила особистість свого кума.

"Відсьогодні мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а окупанти забрали. Нехай горять в пеклі", - поділилася Alyona Alyona.

Зазначимо, сама Alyona Alyona під час війни стала фасувальницею ліків. Зараз вона знаходиться в рідній Баришівці.

Нагадаємо, окупанти забрали багато життів українців. У ведучого "Орла і Решки" Бєднякова померла мама, вона жила в Маріуполі.

А в Бучі окупанти розстріляли екс-бойфренда Регіни Тодоренко.

Вас також можуть зацікавити новини: