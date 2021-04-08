Реперка продовжує дивувати шанувальників пародіями на зірок.

Українська реперка Alyona Alyona у своєму Instagram влаштувала кампанію по боротьбі з нав'язаними стандартами.

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Зірка копіює образи інших відомих артистів, показуючи своє тіло. Цього разу вона спародіювала актрису Ліззо. На фото вона постала оголеною, прикриваючи частину тіла українським прапором.

"Коли починають вимірювати обсяги патріотизму - я чую шум. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?"–- поцікавилася Alyona Alyona.

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Автор: Діана Могилєвич