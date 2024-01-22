Реперка буде про це відверто ділитися з підписникам.

Українська реперка Alyona Alyona вперше зізналася, що ходить до психотерапевтів, аби розібратися з питанням ваги. Про це жінка повідомила у себе в Instagram.

"Я почала займатися з психотерапевтами та з одним із них працюю саме з розладами харчової поведінки. Я, коли розгребуся з "Євробаченням", далі поділюся з вами своїми інсайдами", - зазначила Альона.

Вона також додала, що згодом повідомить більше подробиць.

Відео дня

"Розкажу про свої стосунки з їжею, звідки воно в мене взялося, з якого віку, над чим я найбільше працюю, в чому моя найбільша помилка в харчуванні і т.д. Це дуже цікаво, просто зараз у мене немає часу цим всім займатися", - сказала реперка.

Альона додала, що зараз не прагне сильно схуднути, адже в пріоритеті інші задачі.

"Я ніде ніяких заяв не робила, ніде не казала, що беруся худнути. Я просто підтримую свою вагу і тримаю організм в тонусі. Інколи 5 кілограмів чи до 10 кілограмів можуть піти. Інколи вага стоїть на місці. Але моя основна задача - не набрати. Я витрачаю ресурс на те, що зараз потрібніше. Для мене "Євробачення" зараз в пріоритеті, тому я свій час витрачаю не на тренування, а на збори", - додала Альона.

Нагадаємо, реперка Alyona Alyona раніше розповідала, що в дитинстві її булили за зайву вагу. Зокрема, у школі вона чула хейт від старшокласників та від родини. За словами жінки, її мама могла дивилася таким поглядом, ніби каже, що вже досить їсти. Тато ж Альони міг питати про те, чи пролазить вона ще у двері або чи налазить на неї ще одяг.

Вас також можуть зацікавити новини: