Реперка зізналася, що не ховає коханого, але уникає публічності у цих стосунках.

Українська реперка Alyona Alyona вперше показала свого нового бойфренда - музиканта Володимира.

В інтерв'ю з Машею Єфросиніною виконавиця зізналась, що не ховає чоловіка від публіки, але не хоче публічних стосунків. Це було спільним рішенням.

"Я його не ховаю. Просто я не хочу про це (стосунки – УНІАН) вести регулярний контент, дописи якісь робити і робити сімейний блог, як у мене була спроба перед цим. Бо це вплинуло на стосунки. Я отримала досвід публічних стосунків, це завжди морально давить на тебе. Я вирішила, що про наступні стосунки я не хочу розповідати", - поділилася артистка.

Володимир - музикант жанру електронної музики. Пара випустила спільний трек "Викину 2", але не планує поєднувати творчість. Реперка зізналася, що Володимир знайомий із ексбойфрендом Yoxden.

Стосунки Alyona Alyona

Нагадаємо, що нещодавно співачка Alyona Alyona відкрила для публіки завісу стосунків із її бойфрендом. Чоловік відіграє в її житті дуже важливу роль, він надихнув артистку на зміни.

Alyona Alyona переконана, що завдяки коханому їй вдалося почуватися більш жіночною. Адже саме це співачка майже ніколи не демонструвала.

Вона додала, що ця трансформація їй дуже подобається. Жінка почала відчувати душевне щастя: вона кайфує, коли щось робить на клумбі, пере, вивішує білизну, готує обід.

Вас також можуть зацікавити новини: