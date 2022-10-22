Відомий шоумен Андрій Джеджула тепер офіційно холостяк. Завершився його шлюборозлучний процес з Юлією Леус. Про це сама Юля повідомила в Instagram-блозі.
"Сьогодні дуже доброго ранку. Нарешті мене розвели, тепер офіційно вільна", - написала Леус.
Скандальне розлучення Джеджули і Леус
Пара пробула разом близько п'яти років. Восени 2017 року вони одружилися, але вже в 2019 році розлучилися.
Втім, вирішили дати стосункам другий шанс, і 31 грудня того ж 2019 року повторно зіграли весілля. Якийсь час здавалося, що у них дійсно все добре, проте після народження дочки Аделі 25 грудня 2021 року Юля розповіла, що на останніх місяцях вагітності потрапила в лікарню із загрозою викидня.
В словами Леус, Джеджула піднімав на неї руку і морально знущався. Після цього пара ще кілька разів публічно скандалила і тепер їх розвели.
Нагадаємо, Андрій Джеджула подав до суду на колишню дружину Юлію Леус. Через суд шоумен хоче довести, що не бив дружину.
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