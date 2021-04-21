Анджеліна Джолі розповіла, що після розлучення з Бредом Піттом їй довелося частіше бувати вдома, а тому вона відмовилася від роботи режисера і повернулася до акторської діяльності.
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Entertainment Weekly.
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"Я люблю режисувати, але в моїй родині відбулися зміни, які не дозволили мені керувати знімальним процесом протягом декількох років. Мені потрібно було частіше бувати вдома, тому я повернулася до того, щоб займатися акторською роботою", - поділилася Джолі.
Нагадаємо, кілька років екс-подружжя не могло прийти до компромісу в питанні опіки над дітьми. Їх шлюборозлучний процес почався у 2016 році. Зараз же між Анджеліною і Бредом встановилися добрі стосунки.
Як відомо, у Джолі і Бреда Пітта троє рідних дітей і троє прийомних.
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