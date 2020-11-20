Співачка опублікувала нове фото.

Відома співачка Ані Лорак опублікувала в Instagram новий знімок.

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Зірка постала в довгій коричневій сукні на запах. Ані сфотографувалася, сидячи на столі. Одну ніжку вона поставила на підлогу, а другу злегка зігнула в коліні.

"Бути як вода, бути ніжною і плавною. Я заново вчуся любити і пізнавати світ. Змінюватися з часом, не змінюючи собі", - підписала фото співачка.

Варто відзначити, що сукня так розлетілася, що було видно стрункі ніжки Лорак. Це фото за 20 хвилин набрало понад 20 тисяч лайків.

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Автор: Діана Могилєвич