Співачка показала сексуальне фото і додала неоднозначний підпис.

Відома співачка Анна Сєдокова часто публікує в Instagram відверті знімки.

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Цього разу вона вирішила не зраджувати своїм звичкам і показала не менш сексуальне фото. На знімку вона постала в чорній сукні з тоненькими бретельками. А його особливістю було глибоке декольте. Але підписники звернули увагу не те як на фото, а як на підпис до нього.

"Шукайте жінку з мозком. Вагіна є у всіх", - написала Анна.

За словами підписників, висловлювання співачки - це повна нісенітниця. А хтось вважає, що це взагалі фраза дня.

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Автор: Діана Могилєвич