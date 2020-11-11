Відома співачка Анна Сєдокова часто публікує в Instagram відверті знімки.
Читайте такожУ Кайлі Дженнер випали груди з сукні (фото)
Цього разу вона вирішила не зраджувати своїм звичкам і показала не менш сексуальне фото. На знімку вона постала в чорній сукні з тоненькими бретельками. А його особливістю було глибоке декольте. Але підписники звернули увагу не те як на фото, а як на підпис до нього.
"Шукайте жінку з мозком. Вагіна є у всіх", - написала Анна.
За словами підписників, висловлювання співачки - це повна нісенітниця. А хтось вважає, що це взагалі фраза дня.
Інші новини УНІАН:
- Спекотна Анна Сєдокова захопила мережу фото в басейні
- Анна Сєдокова таємно вийшла заміж: в мережі з'явилися нові знімки
- Анна Сєдокова розповіла, що в дитинстві її домагався вітчим
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram