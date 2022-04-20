Антон Птушкін / Фото - instagram.com

Український тревел-блогер і колишній ведучий шоу "Орел і Решка" Антон Птушкін прокоментував заборону в'їзду в РФ терміном на 50 років. Свою реакцію Птушкін виклав у Twitter-акаунті. 

"Коротше, випуску про Поволжя не буде", - коротко написав телеведучий. 

Скріншот публікації Птушкіна в Twitter

Зазначимо, раніше повідомлялося, що тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили відвідувати Росію до 2072 року. Крім того, заборонили відвідувати РФ ще ряду українських артистів. Серед них Макс Барських, Дмитро Монатік, Андрій Бедняков, Євген Комаровський і навіть Світлана Лобода. 

Нагадаємо, раніше Птушкін закликав росіян зупинити Путіна. Блогер закликав росіян рішуче виступити проти цієї війни.

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