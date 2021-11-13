Поп-зірка тепер знову може самостійно розпоряджатися кар'єрою, грошима і долею.

Суд у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, остаточно відсторонив батька співачки Брітні Спірс від опікунства над нею.

Про це повідомляє видання New York Times.

Суд тимчасово відсторонив Джеймса Спірса від опікунства ще в кінці вересня, але зараз рішення стало остаточним. Повідомляється, що рішення набуває чинності негайно.

Бухгалтер Джон Зейбл поки що залишиться в статусі тимчасового опікуна, щоб вирішити питання з невиплаченими платежами.

Сторони пізніше зустрінуться в суді, щоб врегулювати фінансові питання. Найближчі слухання призначені на 8 грудня 2021 і 19 січня 2022 року.

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Нагадаємо, батько Брітні Спірс звернувся до суду з проханням позбавити його опікунства над дочкою. Після того як суддя підтримала його позов, Брітні оголосила про заручини зі своїм коханим Семом Асгарі.

На тлі такої події Спірс навіть пішла з Instagram і вирушила в міні-відпустку зі своїм нареченим. Але довго без соціальних мереж вона не витримала і днями заявила про своє повернення. Зірка вже встигла опублікувати кілька відео з дивними танцями, які раніше викликали занепокоєння у її шанувальників.

29 вересня стало відомо, що суд Лос-Анджелеса прийняв рішення позбавити батька американської співачки Брітні Спірс опікунського статусу над нею.

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Автор: Віолетта Орлова