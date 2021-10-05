Зараз чоловік почувається набагато краще.

Українська співачка Джамала розповіла, що минулого тижня її батькові зробили операцію. При цьому вона не уточнила, що стало приводом для хірургічного втручання.

Про це повідомляє 24 канал.

Зірка оприлюднила відео з татом у своєму інста-блозі. На кадрах видно, що чоловік ще перебуває в лікарні, але почувається добре.

"Головне, щоб батьки були здорові. Був дуже складний минулий тиждень, татові зробили операцію", - написала Джамала.

Також батько співачки розповів, що дивився п'ятий випуск шоу "Танці з зірками" за участю своєї дочки. Йому сподобалося, як Джамала виконала танго, за що він її і похвалив.

"Молодець, дуже красиво було. За три дні вивчити такий танець... Ти ж у мене не танцівниця, ти у мене професіоналка. За все, що берешся, - молодець", - Алім Джамаладінов.

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Джамала - українська співачка, народна артистка України (2016). Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп і електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

Творча кар'єра почалася в 2001 році. Станом на 2018 рік записала та випустила п'ять студійних альбомів, один концертний та два міні-альбоми, до яких увійшли пісні англійською, українською, російською та кримськотатарською мовами. У 2016 році здобула перемогу на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" в Стокгольмі з піснею "1944".

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Автор: Діана Могилєвич