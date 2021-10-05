Українська співачка Джамала розповіла, що минулого тижня її батькові зробили операцію. При цьому вона не уточнила, що стало приводом для хірургічного втручання.
Про це повідомляє 24 канал.
Зірка оприлюднила відео з татом у своєму інста-блозі. На кадрах видно, що чоловік ще перебуває в лікарні, але почувається добре.
"Головне, щоб батьки були здорові. Був дуже складний минулий тиждень, татові зробили операцію", - написала Джамала.
Також батько співачки розповів, що дивився п'ятий випуск шоу "Танці з зірками" за участю своєї дочки. Йому сподобалося, як Джамала виконала танго, за що він її і похвалив.
"Молодець, дуже красиво було. За три дні вивчити такий танець... Ти ж у мене не танцівниця, ти у мене професіоналка. За все, що берешся, - молодець", - Алім Джамаладінов.
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Джамала - українська співачка, народна артистка України (2016). Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп і електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.
Творча кар'єра почалася в 2001 році. Станом на 2018 рік записала та випустила п'ять студійних альбомів, один концертний та два міні-альбоми, до яких увійшли пісні англійською, українською, російською та кримськотатарською мовами. У 2016 році здобула перемогу на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" в Стокгольмі з піснею "1944".
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