Захисниця боялася, що її відрядять з бойових позицій, тому зберігала своє цікаве положення в таємниці.

Український захисниця Євгенія Емеральд, яка чекає на народження другої дитини, розповіла, що довгий час не наважувалася повідомити партнеру про свій стан. Чоловік снайперки - військовослужбовець Євген Стіпанюк. З ним Євгенія познайомилася на фронті, а восени минулого року вони одружилися.

"Я тоді тільки повернулася з бойових, перебувала там 5 днів. Тоді я з хлопцями ледь не загинула. В останній п'ятий день ми не розуміли чи доживемо до ранку. Коли повернулися, я відчула щось дивне. Перед тим, як їхати на базу, я купила тест на вагітність. Зробивши його, зрозуміла, що вагітна. Я була в шоці, тому що в той момент розуміла, що рано чи пізно мені доведеться покинути фронт. Дуже сильно злякалася цього", - згадала Євгенія Емеральд в інтерв'ю 24 каналу.

Захисниця зізналася, що в той момент вагітність для неї була шоком, адже незадовго до цього вона усвідомлено відмовилася від цивільного життя і не розуміла, чим буде займатися в тилу:

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"Я вже не бачила себе в цивільному житті. Я закрила своє підприємство, закрила всю діяльність. Боялася, що мені нічим буде займатися і не буду корисною. Ну і здоров'я. Останні три місяці я жила в підвалі, з грибком, невідомо чим надихалася, за півроку війни здоров'я трохи похитнулося".

Лікар військовослужбовця сказав, що вона ще місяць може носити бронежилет, зброю і виконувати легкі завдання, однак після цього повинна буде покинути бойові позиції, де її життю щодня загрожує небезпека.

"Тоді я вирішила, що до середини вересня залишуся на фронті. Коли підійшов цей термін, тільки тоді сказала чоловікові і в той же день сказала командиру. Раніше від усіх приховувала, тому що знала - як тільки скажу, що вагітна, мене відразу відрядять до Києва, а я ще хотіла завершити свої справи на фронті", - розповіла жінка.

Нагадаємо, Емеральд відповіла, чи повернеться на фронт після пологів.

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