Французької знаменитості не стало у віці 85 років.

Пішов з життя культовий французький режисер Бертран Бліє. Його серце зупинилося на 86-му році життя. Вклад знаменитості у світовий кінематограф неоціненний завдяки картинам, які він створив, зокрема, "Холодні закуски", "Вечірня сукня", "Вальсуючі" та "Буфетний стіл".

Трагічну новину повідомив син режисера, пише видання France 24. За словами чоловіка, культурний діяч помер у власному будинку. Свої останні дні він провів в оточенні своєї дружини та дітей. Причини смерті наразі не розголошуються.

"З великим сумом я дізналася про смерть Бертрана Бліє. Він був геніальним автором діалогів, у традиціях Превера та Одіара. У своїх позачасових фільмах він надав знакові ролі деяким з найкращих акторів світу: Жан-П'єру Мар'єлю, Жерару Депардьє, Міу-Міу, Мішелю Бланку, Ізабель Юппер, Патріку Девару, Жозіан Баласко, не забуваючи про власного батька. Бертран Бліє був великим режисером, пристрасним прихильником творчої свободи", – прокоментувала відхід Бліє у засвіти міністерка культури Франції Рашида Даті.

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Знаменитість народився у 1939 році у передмісті Парижа. Ще з дитинства він цікавився кінематографом. Відомим Бліє зробив його нестандартний підхід до кіно та висвітлення нетрадиційних тем у фільмах.

У 1963 вийшла картина "Гітлер? Не знаю такого" Бертрана. Вона поклала початок його успішній кар'єрі та популярності. Однак найбільшу славу режисер отримав завдяки стрічці "Вальсуючі", яка вийшла у 1974-му. Цей фільм став справжнім прорив у творчості не лише режисера, але й акторів, які знялися в ньому, зокрема, Жерара Депардьє, Патріка Девара та Міу-Міу.

Вже за п'ять років після прем'єри Бліє отримав свій перший "Оскар". Він був нагороджений омріяною статуеткою за картину "Приготуйте ваші носовички". А також його стрічка "Занадто красива для тебе" здобула Гран-прі на Каннському кінофестивалі та отримала три нагороди на французькій премії "Сезар".

Нагадаємо, раніше померла зірка фільмів "101 далматинець" та "Чай з Муссоліні". Серце Джоан Плаурайт перестало битися у віці 95 років.

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