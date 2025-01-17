Серце Джоан Плаурайт перестало битися у віці 95 років.

Знаменита британська акторка театру і кіно, відома за ролями Нанні у фільмі "101 далматинець" та Мері Воллес у стрічці "Чай з Муссоліні" Джоан Плаурайт пішла з життя. На момент смерті вдові актора і режисера Лоуренса Олів'є було 95 років.

Трагічну новину повідомили рідні володарки кінопремій "Тоні" та "Золотий глобус", пише видання Deadline. Серце знаменитості зупинилося у четвер, 16 січня. Водночас причину смерті поки що тримають в секреті.

"З жалем сім'я Джоан Плаурайт, леді Олів'є, повідомляє вам, що вона мирно померла 16 січня 2025 року в оточенні близьких у Денвілл-Холі у славному віці 95 років. Її блискуча кар'єра запам'ятається багатьом, її чудова сутність завжди зберігалася її дітьми Річардом, Темсін і Джулі-Кейт, їхніми сім'ями і численними друзями Джоан. Ми глибоко вдячні всім, хто допомагав піклуватися про неї в останні роки її життя", – зазначили близьці артистки.

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Плаурайт понад 30 років свого життя присвятила кіноіндустрії. За цей час вона зіграла десятки ролей у кіно та театрі, зокрема, за творами Вільяма Шекспіра, Ежена Йонеско, Джорджа Бернарда Шоу. У 1961 році зірка отримала премію "Тоні" за роль у бродвейському шоу "Смак меду".

Найбільшу славу Джоан здобула 1980-х, коли знялася у відомих фільмах. Серед них "Сталін", "Чарівна квітень", "Джейн Ейр", "101 далматинець", "Чай з Муссоліні" та інші. За ролі Ольги Алілуєвої та Місіс Фішер у картинах "Сталін" і "Чарівна квітень" акторку нагородили премією "Золотий глобус". За роль в останньому фільму знаменитість навіть номінували на "Оскар".

У 1961 році Плаурайт уклала шлюб з одним з найвідоміших акторів та режисерів XX століття Лоуренса Олів'є. Подружжя прожило разом 28 років аж до смерті чоловіка у 1989 році. Причиною його смерті став рак.

Нагадаємо, раніше померла зірка "Службового роману" та "Москва сльозам не вірить" родом з України. Інна Виходцева пішла з життя 31 грудня 2024 року. На момент смерті їй було 90 років.

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