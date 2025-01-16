Відомо, що у нього була емфізема.

У віці 78 років помер всесвітньо відомий американський кінорежисер, музикант, художник і актор Девід Лінч.

Трагічну звістку повідомили рідні режисера на його сторінці у соціальній мережі Facebook. Вони не назвали причину смерті, однак у 2020 році у Лінча діагностували емфізему. Тоді він розповідав, що майже не виходить з дому, оскільки насилу може перетнути кімнату:

"З глибоким жалем ми, його родина, повідомляємо про смерть людини і митця Девіда Лінча. Ми були б вдячні, якби ви залишили нас наодинці в цей час. У світі утворилася велика діра від того, що його більше немає з нами. Але, як він казав: "Дивіться на пончик, а не на дірку".

Чим відомий Лінч

Найбільшу популярністі американському режисеру принесли фільми "Синій оксамит", "Шосе в нікуди", "Внутрішня імперія" і "Малхолланд Драйв", а також серіал "Твін Пікс".

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За свою кар'єру він отримав низку престижних кінопремій, серед яких Золота пальмова гілка та Золотий лев.

На початку повномасштабної війни він підтримав Україну та закликав кремлівського правителя Путіна припинити сіяти смерть та руйнування.

Восени 2024 року він казав, що продовжує працювати над своїми фільмами, попри важку хворобу.

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