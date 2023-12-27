За словами Беспалова, співачка знайшла чоловіка серця.

Блогер Богдан Беспалов "злив" інформацію про те, що співачка Настя Каменських закрутила новий роман. За його словами, у неї є чоловік серця, проте вона продовжує підтримувати контакт з Потапом, який ще є її офіційним чоловіком.

За словами Беспалова, Каменських маніпулює Потапом, говорить про те, що він зіпсував її життя і кар'єру, а тепер повинен вкладати в неї фінанси.

"Ви подивіться, яка у неї жага отримати латино-америнське Греммі. З одного боку це не погана якість, тому що такі люди, як Каменських, потім і отримують такі нагороди. Тому що вони підуть на все у своєму житті, щоб отримати це Греммі. У той же час Настя отримує фінансування від Потапа і приємні бенефіти від чоловіка серця", - сказав блогер на своєму YouTube-каналі.

Він додав, що Каменських вміло користується всіма навичками, які вона отримала в шоу-бізнесі.

"Ой, молодець. І принца серця знайшла, і доїш старенького діда", - підсумував Беспалов.

Нагадаємо, раніше блогер видав шокуючі подробиці розлучення Потапа і Насті Каменських. При цьому сама співачка стверджує, що у них з чоловіком все добре у стосунках.

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