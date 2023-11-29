За його словами, співачка обіграла чоловіка.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розставив всі крапки над "і" в історії з розлученням Потапа і Насті Каменських. Він каже, що Потап регулярно зраджував Каменських і вона про це знала.

Як розповів Беспалов на своєму YouTube-каналі, Каменських довгий час грала за правилами Потапа, тому в деяких моментах навіть не намагалася його зупинити. Вона, продовжив блогер, знала всіх дівчат, з якими їй зраджував чоловік. Однак замість того, щоб підійти до них і поговорити, вона намагалася маніпулювати і тиснути.

Після початку повномасштабного вторгнення, коли Каменських повернулася в Україну, каже Беспалов, вона зрозуміла, що ситуація трохи змінилася і що їй потрібно відходити від Потапа. Саме тому вона зараз веде переговори з великим лейблом, який буде займатися її продюсуванням після оголошення про розлучення.

А ось Потап, впевнений блогер, зробить все можливе, щоб утримати поруч з собою Каменських, тому що без неї він не випливе.

Крім того, Беспалов, посилаючись на своїх "кошенят", повідомив, що у Каменських вже є новий обранець.

"У Насті є симпатія до одного чоловіка, але Олексій про це не знає. Він сліпо вірить в те, що вона говорить, тому що зараз вона в домінуючій позиції, а він - зламана лапка, намисто, діадема..." - зазначив Беспалов.

Він додав, що поки Каменських і Потап офіційно не розлучаються, тому що є питання щодо майна.

"Настя не знайшла фахівця, який допоможе їй відтяпати якомога більше. на Потапа чекає плачевне майбутнє", - підсумував Беспалов.

Нагадаємо, раніше блогер Артур Адамов пояснив, чому Потап і Настя Каменських мовчать про розлучення.

Вас також можуть зацікавити новини: