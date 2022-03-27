Також вона подякувала загарбникам за "порятунок".

Українська блогерка Катрін Волкова висловилася про війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Росія.

За її словами, російські окупанти прийшли "рятувати" український народ від "нацистів". Відзначимо, на даний момент Катрін знаходиться в Іспанії, а її батьки залишилися в Донецьку.

"Зараз в Європі говорити по-російськи стає небезпечним. Люди просто з розуму посходили через свою злість. Півгодини тому мені написала мама повідомлення: "Катю, я жива. Все добре. Донецьк, Донбас. Увійшли нацики, які бомблять центр міста "Градом". Як? Як, мати вашу, я можу, бл*ть, ставитися до української армії? Як я можу не радіти тому, що нас прийшли захищати? Дійсно захищати", - заявила вона.

Також вона закликала палити українські паспорти і пообіцяла зробити це при найменшій нагоді. Крім того, Волкова заявила, що український народ, який чинить опір окупантам, розлучив її з рідними.

"Без можливості жити в моєму рідному місті, в моєму будинку. А зараз за чотири дні ви, б**ть, стогнете, плачете і просите помилувати? Ви - лицемірні падли, тварі. Ви пишете людям: "горіть в пеклі, мерзоти, здохніть, москалі, паскуди". У ваших серцях тільки люта злість і ненависть. І люди, які це бажають, я бажаю вам втричі, чого бажаєте ви мені", – додала Волкова.

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