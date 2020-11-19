Музиканта знайшли в його ж квартирі.

18 листопада знайшли тіло мертвого музиканта Боббі Брауна-молодшого.

Про це повідомляє TMZ.

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Його тіло виявили в його ж квартирі в Лос-Анджелесі. Поліція припускає, що загибель музиканта має кримінальний характер.

Відомо, що 28-річний музикант був сином Боббі Брауна і Кім Уорд. Також варто відзначити, що у Боббі-старшого були стосунки зі співачкою Уїтні Х'юстон. У пари була дочка Христина. Дівчина померла у віці 22 років. Її тіло виявили у ванній свого будинку в США. Вона померла після півроку в комі.

За кілька років до загибелі Христини цей світ покинула і сама легендарна співачка Вітні Х'юстон. Офіційними причинами смерті були утоплення, атеросклеротична хвороба серця і вживання кокаїну.

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Автор: УНІАН