Дмитро Лінартович отримав важку контузію.

Український актор театру і кіно, музикант та десантник Дмитро Лінартович у боях під Саледаром отримав серйозне поранення. У артиста діагностували важку контузію.

"Друзі! Наш Дмитро отримав важке поранення в боях за Соледар. Розвідник 46 ОДШБ. Потрібна допомога для лікування... Прохання не дуже його турбувати - важка контузія. Всі питання про стан з'ясувати можна у батька - Костянтина Лінартовича", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці військової драми "Обмін".

Картину знімав режисер Володимир Харченко-Куликовський, а Лінартович зіграв роль військового з позивним "Моцарт".

Відео дня

Попри важку травму актор потужно звернувся до українців. На відео чітко видно перебинтовану голову Лінартовича, а з боку правого ока накладена тампонада.

"Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!" - заявив поранений актор.

Імовірно, відео знято під час евакуації бійця.

Дмитро Лінартович на війні - що відомо

Український актор театру і кіно, музикант, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну зі зброєю в руках захищає нашу країну. Артист з побратимами перебував на одній з найважчих ділянок фронту - під Соледаром в Донецькій області, за який ведуться жорстокі бої.

Ситуація в місті вкрай важка, але там все ще знаходяться цивільні. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що у Соледарі перебуває понад півтисячі цивільних, в основному це люди старше 50 років, але їх евакуація неможлива.

При цьому журналіст Юрій Бутусов розповів, що українські війська в Соледарі роблять все можливе, а деякі частини - й неможливе. Він зазначив, що кілька десантників 46-ї аеромобільної бригади отримали обмороження, одному з бійців ампутують десять пальців на ногах.

Де знімався поранений Лінартович

Перша велика роль дісталася акторові в 2002 році у фільмі "Невелика подорож на великій каруселі" від режисера Михайла Іллєнка.

Друга картина з його участю вийшла 2012 році - "Той, хто пройшов крізь вогонь". У цьому фільмі Лінартович зіграв головну роль.

У 2022 році на екрани вийшла військова драма "Обмін", яка розповідає про події на тимчасово окупованій території Донецької області, куди в полон до бойовиків потрапляє молодий український воїн.

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