Брат виконавиці Tayanna Міша Марвін, повернувся в Росію і видалив всі пости про війну. Виконавець шокував шанувальників таким вчинком.

Брат української співачки Tayanna (Тетяна Решетняк) Міша Марвін повернувся в РФ, де будував свою кар'єру до повномасштабного вторгнення цієї країни в Україну. Виконавець, який народився в місті Чернівці, шокував публіку таким вчинком. Також Марвін видалив зі своїх соціальних мереж всі антивоєнні публікації.

Про те, що тепер Міша Марвін знову є артистом російського лейблу Black Star, він сам повідомив у своєму блозі.

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"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Ми з Пашу (генеральний директор Black Star, - ред.) все обговорили. Більше немає ніякого непорозуміння. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами і друзями. Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором і забезпечить менеджментом", - поділився брат Tayanna.

Після цього він отримав безліч негативних коментарів про те, що він продався РФ.

Сама ж Tayanna даний інцидент поки що ніяк не коментувала.

Нагадаємо, TAYANNA в новій пісні "Гори" пронизливо заспівала про біль усіх українців.

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