Пісня "Гори" сповнена оптимістичними передчуттями і заспокійливими інтонаціями.

Українська співачка TAYANNA презентувала нову пісню, яка отримала назву "Гори".

У новій композиції співачка звертається в глибини українського національного коду, який полягає в любові до навколишньої природи. TAYANNA вважає, що ця любов генетично закладена, присутня у кожного з нас – і це почуття здатне лікувати найстрашніші психологічні травми, дарувати наснагу. Таким чином, співачка одночасно передає весь біль українського народу зараз, у якого під час жахливої реальності війни загарбники намагаються відібрати що-небудь святе. Водночас "Гори" сповнені оптимістичними передчуттями і заспокійливими інтонаціями.

TAYANNA: "Якщо вам тривожно, важко, погано: сядьте, закрийте очі і відчуйте свіжість гір. Згадайте, як ви любили, обіймали близьку вам людину - там, на галявинах наших Карпат, і слухали шум швидких річок. Це в наших жилах, в наших серцях, і забути це неможливо. Згадайте, як ваші діти бігали поруч з вами, а ви сміялися і раділи кожній дрібниці. Нехай сьогодні обійми рідних і близьких людей порідшали, їх перервала війна... Але ми знаємо і віримо, що скоро все скінчиться нашою перемогою, і ми сядемо на вершині гори, в самому серці, і будемо щасливі просто жити і бути на цій землі!".

Пісня "Гори" планувалася в якості саундтрека майбутнього фільму Алана Бадоєва, який режисер обговорював зі співачкою до війни. За творчим задумом, кіно має показати життя українських працівників, а пісня - підкреслити основний меседж: де б ти не був географічно, українство завжди в тобі, всередині.

Війна порушила плани фільму, але ідея пісні зараз, коли страждає вся нація і кілька мільйонів українців вимушено покинули свої будинки і давно не бачили рідних, звучить особливо пронизливо.

Нагадаємо, раніше TAYANNA зі сльозами на очах розповіла про заповітну мрію.

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