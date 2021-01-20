Музиканти закликали уряд укласти взаємну угоду, що дозволяє поїздки артистів на гастролі без оформлення документів.

Понад 100 британських музикантів - від кумирів поп-музики і року, серед яких Ед Ширан, Стінг і Роджер Уотерс з Pink Floyd, до зірок класичної музики - заявили, що турне британських артистів по Європі опинились під загрозою через Brexit.

Як пише Reuters, у листі, опублікованому в газеті The Times в середу, 20 січня, музиканти заявили, що уряд порушив обіцянку про безвізові поїздки для музикантів до Європейського Союзу.

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"В угоді, укладеній з ЄС, є величезна діра там, де мало бути обіцяне вільне пересування музикантів: тепер усім учасникам європейських музичних турне будуть потрібні дорогі дозволи для роботи і гора документів для обладнання", - писали вони.

"Додаткові витрати зроблять багато турів нежиттєздатними, особливо для молодих музикантів, які вже щосили намагаються вижити через коронавірусну заборону на живу музику", - йдеться у листі.

Музиканти закликали уряд укласти взаємну угоду, що дозволяє поїздки артистів на гастролі без оформлення документів.

До зіркового списку підписантів увійшли представники майже усіх музичних стилів - від The Sex Pistols та Iron Maiden до відомого віолончеліста Шеку Канне-Мейсона, який виступав на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Підписали лист також Radiohead, Елтон Джон, Боб Гелдоф, Роджер Тейлор з Queen та Роджер Долтрі, соліст The Who і відвертий прихильник виходу країни з ЄС, який раніше відкидав занепокоєння з приводу гастролей після Brexit.

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Автор: УНІАН