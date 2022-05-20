Герцоги Кембриджські прибули на спеціальний кінопоказ фільму "Топ Ган: Меверік".

У Лондоні відбулася британська прем'єра фільму "Топ Ган: Меверік" за участю голлівудського актора Тома Круза. Це спеціальний кінопоказ для королівської сім'ї, організований студією Paramount і британською благодійною організацією з кіно і телебачення.

На захід прибули сам Том Круз, режисер кінокартини Джозеф Косинські, а також керівники студії Paramount.

Королівську сім'ю Британії на заході представили принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Поява герцогів на червоній доріжці на Лестер-сквер стала ефектною і довгоочікуваною: Кейт вибрала для себе елегантне чорне плаття в підлогу з відкритими плечима від Roland Mouret. Доповнили аутфіт герцогині Кембриджської клатч Alexander McQueen, сережки Robinson Pelham (ціна яких понад 10 тис дол.) і фірмова укладка - пряме волосся, заправлені біля скронь, пише dailymail.

Принц Вільям вийшов у світ в класичному чорному смокінгу, метелику і білій сорочці. Незвичайною деталлю образу герцога стали чорні лофери від Crockett&Jones, на яких були вишиті моделі літака F18.

Варто зазначити, що протягом декількох років герцог Кембриджський сам був пілотом королівських ВПС.

На червоній доріжці Кембриджів супроводжував сам Том Круз, після чого актор представив герцогів своїм колегам - Дженніфер Коннелі, яка грає Пенні Бенджамін, і Майлзу Теллер, що виконує роль Пітера "Меверіка" Мітчелла.

Зазначимо, фільм "Топ Ган: Меверік" вийде в кінотеатрах з 27 травня. Сюжет розповідає про те, як герой Круза навчає молодих льотчиків і відправляється з ними на місію. Ролі також зіграли Вел Кілмер, Джон Хемм, Дженніфер Коннеллі, Ед Харріс і Майлз Теллер.

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